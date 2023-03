Reprodução/Redes Sociais - 13.03.2023 Marcelo Marinho estava acompanhado da esposa no momento do crime,

Um empresário, de 39 anos, foi morto a tiros neste domingo (12) em Feira de Santa , na Bahia . Marcos Edilho Pereira Marinho estava em um restaurante os autores do crime chegaram em um veículo e atiraram várias vezes contra ele, que estava acompanhado da esposa.

Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, Marcos era dono de uma empresa de consultoria de negócios. Os tiros atingiram o empresário na cabeça, tórax e abdome, segundo a polícia.

Bastante no mundo digital, Marcos Edilho compartilhava momentos de viagens, negócios e de diversão com seus seguidores. Pouco antes de ser morto ele postou fotos do prato que comia e marcou o perfil do restaurante, que compartilhou a publicação. "O trem é gostoso demais", escreveu o empresário momentos antes de morrer.

Segundo a Polícia, ainda não há indícios da motivação do crime e ninguém foi preso.

