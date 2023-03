Carolina França/Rede Amazônica - 13.03.2023 Ao menos oito pessoas morreram após deslizamento de terra em Manaus

Corpos de mãe e filha foram encontrados abraçados sob escombros após um deslizamento de terra na Comunidade Nova Floresta , Zona Leste de Manaus, na madrugada desta segunda-feira (13).

Segundo os Bombeiros, cerca de oito corpos já foram encontrados no local após o deslizamento - quatro adultos e quatro crianças. Ainda de acordo com a corporação, pelo menos nove casas foram atingidas.

Moradores ajudaram os bombeiros durante as buscas pela família. Havia expectativas de que mãe e filha estivessem vivas.

Após serem encontrados, os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).

Buscas

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros do Amazonas, coronel Orleison Muniz, as buscas por sobreviventes continuam.

"Temos 48 homens no local e estamos com uma estrutura que vai nos ajudar nesse trabalho, como a iluminação e também tratores. Temos também homens da Defesa Civil aqui conosco e vamos ficar aqui o tempo que for necessário para vasculhar a área em busca das vítimas desse trágico acidente", afirmou.

No entanto, além dos agentes que atuam no resgate, moradores do local também estão ajudando. Pás, enxadas e baldes estão sendo utilizados para tentar encontrar sobreviventes.

O Governo do Amazonas se pronunciou e afirmou que disponibilizou homens da Defesa Civil e da Assistência Social para auxiliar no trabalho.

