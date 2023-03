Reprodução: TV A Crítica - 13/03/2023 Moradores ajudando nas buscas por desaparecidos por conta do deslizamento em Manaus

Após fortes chuvas , um deslizamento de terra atingiu casas na zona leste de Manaus na noite deste domingo (12), causando a morte de pelo menos oito pessoas, segundo o Corpo de Bombeiros . Ao todo, nove casas foram atingidas pelo desastre.

Entre as vítimas, quatro são adultos e quatro são crianças, de acordo com os socorristas.

Na madrugada desta segunda-feira (13), o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de Manaus, David Almeida, visitaram o local. Segundo Lima, mais de 40 homens das forças de segurança pública e da Defesa Civil realizam as buscas por desaparecidos .

Reprodução: Secom - 13/03/2023 Governador Wilson Lima visitando o local de deslizamento

Segundo David Almeida, apesar da chuva durante o domingo, a Defesa Civil Municipal não recebeu nenhuma ocorrência do local.

"Foram 110 chamadas durante o domingo, mas nenhuma foi desse ponto. Segundo relato dos moradores, não teve ocorrência pela parte da tarde. A informação é que o acúmulo de lixo, com o grande volume de água, acabou causando essa tragédia", afirmou o prefeito.

Em nota, o Governo do Amazonas afirmou que os hospitais da rede estadual de Saúde estão de prontidão para o atendimento de feridos. No momento, as pessoas estão sendo encaminhadas para o Hospital 28 de Agosto.

As buscas continuam nesta manhã de segunda-feira. O comandante do Corpo de Bombeiros do Amazonas, coronel Orleison Muniz, disse nesta madrugada que segunda que os agentes continuam procurando sobreviventes.

"Temos 48 homens no local e estamos com uma estrutura que vai nos ajudar nesse trabalho, como a iluminação e também tratores. Temos também homens da Defesa Civil aqui conosco e vamos ficar aqui o tempo que for necessário para vasculhar a área em busca das vítimas desse trágico acidente", afirmou Muniz.

"É um local de difícil acesso, muito complicado chegar com equipamento, mas já estamos com iluminação e vamos trazer mais suporte para auxiliar nas buscas", disse o governador Wilson Lima.

Ainda, moradores do local também ajudam nas buscas, utilizando pás, enxadas e baldes para tentar encontrar sobreviventes.

