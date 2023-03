Reprodução/TV Globo De acordo com a ré, em meio a uma das brigas do casal, Elize atirou na têmpora de Marcos e dividiu o corpo em seis partes

Condenada a quase 11 anos pelo assassinato do marido, Marcos Kitano Matsunaga, e cumprindo regime semiaberto, Elize Matsunaga, de 41 anos, agora Elize Araújo Giacomini , registrou um boletim de ocorrência em dezembro de 2022 notificando a "perda ou extravio" de um Certificado de Arma de Fogo (CRAF) referente a um rifle calibre 17.

De acordo com a Polícia Civil de São Paulo , a ocorrência foi encaminhada para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Franca para investigação e a autoridade policial investiga a veracidade do documento citado por Elize , assim como o nome que consta no certificado da arma. As informações são do jornal O Globo .

"Assim que concluída, caso seja provada a situação irregular da arma, ela poderá ser apreendida pelo Poder Judiciário", afirmou a polícia.

Antes da crise no casamento que culminou no crime envolvendo traição e assassinato, em maio de 2012, o casal Matsunaga costumava caçar animais e colecionar armas. O acervo que foi encontrado no apartamento deles e apreendido pela Polícia Civil à época contava com armamentos nazistas, de gangsters e até de referência aos filmes de 007.

Elize foi condenada por matar Marcos Matsunaga com um tiro na cabeça. Depois, ela esquartejou o corpo do marido, dividiu as partes em sacos plásticos e guardou em uma mala. Ela descarregou os restos mortais em uma área de mata em Cotia, na Região Metropolitana, onde tentou ocultar o cadáver.

Pelo decreto em vigor publicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), logo em seus primeiros dias de mandato , para adquirir uma arma de fogo de uso permitido e emissão do CRAF, a pessoa precisa comprovar "idoneidade e inexistência de inquérito policial ou processo criminal, por meio de certidões de antecedentes criminais das Justiças Federal, Estadual, Militar e Eleitoral".

O certificado é obrigatório, mesmo para as pessoas que já tem registro de Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CACs).

