Após cumprir 10 anos de pena pelo assassinato do marido, Elize Matsunaga dá um passo para o recomeço e começa a trabalhar como motorista de aplicativo de viagem em Franca , no interior de São Paulo.

Cumprindo pena em liberdade condicional desde maio do ano passado, Elize presta os serviços em um Honda Fit prata em três plataformas de viagens diferentes, seugndo informa o jornalista Ullisses Campbell.

Ullisses Campbell é autor da biografia "Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido" e divulgou a informação em uma conta no instagram denominada 'Mulheres Assassinas', que já conta com mais 80 mil seguidores.

"Ela trabalha como motorista de aplicativo e sua nota como condutora é 4.80", conta.

Elise Araújo Giacomini cumpre em liberdade mais 16 anos de pena. A Lei de Execução Penal prevê que a cada três dias de trabalho na pisão, o detendo reduz um dia na sua pena.

Suzane von Richthofen, que assassinou os pais, também foi beneficiada com progressão de regime e abriu um ateliê de costura.

Elise e Suzane fizeram oficinas de artesanato e corte e costura na mesma prisão, atividades educativas e produtivas com finalidade de ressocialização.

