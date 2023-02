Reprodução / CNN Brasil - 21.02.2023 Fortes chuvas deixaram pontos de destruição no litoral norte de São Paulo

Nesta terça-feira (21), a Prefeitura de São Sebastião divulgou o nome de 12 vítimas das fortes chuvas que assolaram o litoral norte e afetaram o município entre sábado (18) e domingo (19) .

Segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil, até o momento, já foram registradas 44 mortes, sendo 43 somente em São Sebastião e uma em Ubatuba .

Os nomes divulgados são:

Dandara Vida Caze de Souza Donaria Santos Figueredo Eduardo Leone Ellyza Nayanne Celestino de Lima Fabiane Freitas de Sá Francisco Lara Gabriela Ribeiro Levy Santos de Oliveira Robério Lima Saldanha Rosângela Sandanha da Silva Samuel de Lima Silva Yan Allyab Celestino de Lima

A prefeitura não forneceu mais detalhes sobre as identidades das vítimas, como as idades ou os locais de origem.

Um velório coletivo foi organizado pela gestão municipal, com início previsto para as 11h, na Avenida Doutor Altino Arantes, no Centro Histórico.

Além das vítimas fatais, em todo o estado, há 1.730 desalojados e 766 desabrigados em decorrência das chuvas. O governo afirma que os trabalhos de busca e salvamento seguem sem interrupção.

Também há 40 desaparecidos, mas o número deve aumentar, já que existem relatos de pessoas que estariam sob escombros.

Em entrevista à TV Globo , o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) pediu aos turistas que aproveitem as liberações e o tempo firme para deixarem o litoral norte .

"Quem puder se deslocar em direção à capital, a outros pontos do estado, até outros estados, que faça pegando a Rio-Santos da Barra do Sahy em direção a São Sebastião, para que daí possa pegar a [Rodovia] Tamoios e seguir viagem", afirmou o governador.



Reprodução / CNN Brasil - 21.02.2023 Equipes trabalham para retirar lama das ruas em áreas atingidas pelas chuvas

Para Freitas é importante agir agora já que a previsão do tempo prevê pequena trégua no volume de chuvas para a região. A situação das estradas e do fluxo intenso de veículos para deixar o litoral provocou trânsito intenso nas vias que ligam a costa à capital.

"A gente tem que aproveitar a condição climática, que tá favorável, e nós não podemos perder essa janela de tempo para fazer esse deslocamento. Então, quanto mais gente sair, melhor, porque alivia a pressão naquelas regiões."

Sobe número de mortos

Na manhã de hoje, as equipes de resgate retomaram os trabalhos de busca e o balanço do governo confirmou que o número de mortos em decorrência das chuvas subiu de 40 para 44 , sendo 43 em São Sebastião e uma em Ubatuba , até o momento.

As equipes concentram esforços, principalmente, em bairros da costa sul de São Sebastião, como a Vila do Sahy, região que teve maior número de vítimas.

Juquehy foi outro bairro severamente afetado pela tempestade e, entre segunda (20) e terça, o Corpo de Bombeiros registrou um novo deslizamento de terra no local. O bairro fica a cerca de 50 km da região central e o acesso por terra está bloqueado devido aos estragos causados pela chuva.

