Divulgação Polícia Civil Estrada Mogi-Bertioga é interditada em trecho destruído por chuva

O investimento previsto para a recuparação da Rodovia Mogi-Bertioga será de R$ 9,4 milhões, segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. A liberação da circulação de veículos na pista está prevista para daqui a dois meses.

A rodovia sofreu danos causados pelas fortes chuvas do último domingo. Um tubulação rompeu na pista e causou a abertura de um cratera, além da abertura de crateras, erosões e deslizamementos de encostas na pista.



De acordo com a secretaria, a desobstrução parcial será feita em dois meses, porém as obras deve se estender por até seis meses.

Alternativas

A interdição da rodovia começa ainda no KM 77 em Mogi das Cruzes.

Segundo O DER, a alternativa aos motoristas é utilizar as rodovias do Sistema Imigrantes/Anchieta (SP-160 e SP-150).

Para quem precisa ir ao Litoral Norte, a rodovia Tamoios teve tráfego liberado nesta segunda-feira (20), porém no litoral, a Rio-Santos está interditada em vários trechos, sendo um deles entre São Sebastião e Bertioga.

"Devido a uma queda de barreira no km 174+500 da SP-055, na Praia do Juquehy, o acesso a uma rota alternativa pela Rodovia dos Tamoios está interditado para quem está entre Bertioga e Juquehy", explica o DER.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.