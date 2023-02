José Cruz/Agência Brasil - 08/07/2016 Trânsito é registrado em todas as estradas paulistas neste Carnaval

Mais de 1,3 milhão de veículos já passaram pelas principais rodovias concedidas de acesso à Região Metropolitana de São Paulo neste sábado (18) de Carnaval, de acordo com boletim da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) divulgado ao meio-dia.



De acordo com o órgão, há pontos de congestionamento em todas as rodovias que vão para o interior e para o litoral. Nas vias que vão para a capital paulista, o fluxo está tranquilo.

O sistema Anchieta-Imigrantes registrou 338 mil veículos desde quinta-feira (16), e há lentidão no sentido litoral neste sábado. Na Imigrantes, o congestionamento é entre os quilômetros 32 e 44; na Anchieta, entre o 27 e o 34.

Indo para o interior do estado, o cenário não é diferente. A Rodovia Castello Branco apresenta tráfego intenso por excesso de veículos neste sábado, com congestionamento entre os quilômetros 19 e 36. Na Bandeirantes, o trânsito fica intenso entre os quilômetros 19 e 53; na Anhanguera, entre o 18 e o 60.



