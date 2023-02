Reprodução Redes Sociais Compositor João Bosco e prefeito do Rio Eduardo Paes

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) , usou as redes sociais para rebater, em tom de folia, as provocações do prefeito de São Paulo , Ricardo Nunes (MDB) e do governador do estado Tarcísio de Freitas (Repúblicanos), sobre a superioridade do Carnaval de São Paulo comparado às festividades no Rio de Janeiro.

Durante entrevistas no primeiro dia dos desfiles das Escolas de Samba no Carnaval de São Paulo no Sambódromo do Anhembi, Nunes afirmou que Paes deve aceitar que o Carnaval de São Paulo é maior que o do Rio.

O governador Tarcísio de Freitas também participou do evento e concordou com Nunes, acrescentando que a capital paulista conta com números que sustentam a a liderança paulista no Carnaval de rua do país.

Sem perder compostura, Paes simplesmente compartilhou um vídeo sambando na Sapucaí e em tom de ironia disse:

Gente…. Vocês contam pra eles ou deixamos acreditar? 🙄😂🤷‍♂️. Adoramos exportar nossa cultura carioca. Ela é para todos. Qdo acabar aí, a Sapucaí tá pronta para receber os dois, cheios de balanço! Viva o carnaval brasileiro. Viva São Paulo, Salvador, Recife, BH, Rio e …… pic.twitter.com/QinKIqIOoV — Eduardo Paes (@eduardopaes) February 18, 2023

"Vocês contam pra eles ou deixamos acreditar?"

Post na íntegra:

