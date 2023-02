Reprodução Redes Sociais Bandido assalta motoristas no Rio de Janeiro durante live em rede social

O assaltante Marlon Oliveira dos Santos, de 22 anos, transmitiu uma live no Instagram enquanto praticava assaltos armado na Avenida Santa Cruz, no acesso ao Viaduto do Lameirão, na Zona Oeste do Rio de Janeiro .

A polícia recebeu a mensagem com indignação e informou que já identificou o bandido e realiza buscas para encontrar o criminoso.

Em nota a Polícia Civil disse que:

“O 40ºBPM (Campo Grande) tomou conhecimento do fato e do vídeo após o acontecimento do mesmo. O policiamento e as abordagens foram reforçadas nesta região da Avenida Santa Cruz."

Após o assalto, Marlon Oliveira dos Santos entra no carro roubado e continua a transmissão na rede social e afirma em tom de deboche:

"Vamos pegar outro agora, hein? Outro agora!" .

A Polícia Civil disse que o homem nas imagens foi identificado e possui quatro anotações criminais por roubo.



"Os Setores de Inteligência da 34ª DP (Bangu), 35ª DP (Campo Grande) e 36ª DP (Santa Cruz) realizam pesquisas para localizar as possíveis vítimas, para que sejam ouvidas e formalizem o reconhecimento." , conclui a nota.

Divulgação Polícia Civil Marlon Oliveira dos Santos está na lista dos procurados pela polícia do RJ

Ainda na ontem (17), o Disque Denúncia divulgou um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela 35ª DP (Campo Grande) parae contrar Marlon de Oliveira dos Santos, o “Marlinho”.

