Ricardo Stuckert/Divulgação Dilma faz o L ao lado do presidente Lula

Durante o evento que comemorava os 43 anos do Partido dos Trbalhadores na noite desta segunda-feira (14), a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) ironizou a ida do ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro (PL) aos Estados Unidos . Sem citar o político, a petista apontou que o atual presidente do Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva (PT), “não fugiu” quando se tornou alvo da operação Lava Jato há alguns anos.

"Saúdo, obviamente, o nosso grande líder [Lula]. Aquele líder que caminhou de cabeça erguida. Não fugiu, não correu, não se esquivou, não saiu do Brasil. Ficou aqui e enfrentou os 580 dias de prisão", disse Dilma durante o evento.

Bolsonaro está nos EUA desde o final de dezembro de 2022. O ex-mandatário ainda não deu previsão de quando retornará ao Brasil. Ao deixar de ser presidente da República, ele perdeu o foro privilegiado e deve ser julgado pela justiça comum.

“Muitas pessoas” aconselharam Lula a deixar o Brasil na época da Lava Jato, disse Dilma. "Por que voltamos 6 anos depois? Porque teve uma liderança que não fugiu da raia. Encarou e enfrentou", declarou.

“A gente sabe que, para que você consiga enfrentar, para que você consiga transformar e para que você consiga realizar tudo aquilo que você acredita –principalmente em um país tão desigual como o nosso, um país tão vilipendiado na sua soberania, um país que teve e tem ainda a sua democracia ameaçada–, é preciso ter uma liderança com a qualidade do presidente Lula”, disse a ex-presidente.

O atual chefe do Executivo deixou a prisão após o Supremo Tribunal Federal confirmar que processos decorrentes de investigações da Lava Jato teriam de ser julgados novamente. Com isso, as condenações foram anuladas.



