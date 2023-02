Cristiano Mariz/Agência O Globo - 08.03.2022 Michelle Bolsonaro negou ter mandado matar carpas para retirar dinheiro do espelho d'água do Palácio do Alvorada

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro negou nesta quarta-feira (8) ter mandado matar os peixes que estavam no espelho d’água do Palácio do Alvorada. Segundo ela, a limpeza no local foi feita após a saída da família Bolsonaro da residência oficial.

A acusação partiu de funcionários do palácio, que acusaram Michelle de mandar matar as carpas que ficavam no espelho d’água para retirar as moedas do local. A ex-primeira-dama rebateu as acusações e disse que o atual governo mandou o responsável pela limpeza do espelho.

"Houve relatos de que no dia 10/1 alguns peixes começaram a morrer. Portanto, toda a operação de retirada dos peixes e limpeza do espelho d'água ocorreu muito depois de nossa saída da residência", disse Michelle em suas redes sociais.

"Ao que tudo indica, não houve nomeação de um substituto ou, se houve, ele, aparentemente, não cumpriu com o seu dever de zelar pelas instalações", ressaltou.

Michelle ainda afirmou que as moedas retiradas do espelho d’água foram doadas para a instituição Vila do Pequenino Jesus. A ex-primeira-dama afirmou ter colocado essa única condição quando saiu do Palácio do Alvorada.

“O espelho d'água em frente ao Palácio da Alvorada é submetido a limpeza/manutenção periódica. Antes de deixar o Palácio da Alvorada, no dia 30 de dezembro, expressei o desejo de que, se fosse possível, quando realizassem a limpeza do local, as moedas que repousavam no fundo do espelho d'água fossem recolhidas e, em seguida, doadas a uma instituição de caridade que cuida de mais de 80 'especiais'”, afirmou.

“Dessa forma, elas proporcionariam alegria e refrigério a essas pessoas que poderiam ver atendidas algumas de suas necessidades de subsistência. A doação chegou ao seu destino no dia 8/1/2023”, completou Michelle.

Nas redes sociais, a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou a foto de um cheque no valor de R$ 2.213,55. No vídeo, o diretor-geral da entidade, Jorge Eduardo Deister, agradece as moedas e corrige o valor doado para R$ 2.281.

A Vila do Pequenino Jesus não informou para qual será a destinação do dinheiro doado pelo Alvorada.