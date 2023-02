Reprodução/Youtube Lula discursou na abertura dos trabalhos do Judiciário

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva substituiu três dos sete membros da Comissão de Ética Pública da Presidência da República nesta terça-feira (7), em Basília.

Dois servidores que atuavam na comissão haviam sido nomeados por Bolsonaro após sua derrota nas eleições em novembro. Outros cinco membro também foram nomeados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao longo da gestão.

Veja a lista dos nomes que saem e dos que entram:

Célio Faria Júnior, ex-ministro da Secretaria de Governo;

João Henrique Nascimento de Freitas, ex-assessor especial da Presidência;

Fábio Prieto de Souza, desembargador do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e atual secretário de Justiça de São Paulo;



Nomes dos servidores nomeados para essas vagas:

Bruno Espiñeira Lemos, advogado que compôs o grupo de Transparência, Integridade e Controle na transição de governo;

Kenarik Boujikian, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo;

Manoel Caetano Ferreira Filho, jurista e procurador aposentado do estado do Paraná;



Outros membro da Comissão indicados por Bolsonaro:

Edson Leonardo Dalescio Tales Sá, atual presidente do colegiado;

Antônio Carlos Vasconcellos Nóbrega;

Francisco Bruno Neto;

Edvaldo Nilo de Almeida;

Trabalho de fiscalização e análise da conduta de servidores públicos federais

A Comissão de Ética Pública tem o papel de analisar a conduta de servidores públicos federais. O colegiado tem a prerrogativa para orientar autoridades em relação a situações que envolvam conflitos de interesses e também apurar 'se condutas de autoridades estão de acordo com o Código de Conduta da Alta Administração Federal'.

A comissão é formada por sete membros, nomeados pelo presidente da República. Os integrante devem atender aos requisitos de 'doneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública'.

