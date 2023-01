Reprodução Léo Índio aparece com os olhos vermelhos – segundo, ele devido ao gás lacrimogêneo usado pela Polícia Militar.

Agentes da Policia Federal realizaram mandados de busca e apreensão em endereços de Léo Índio, sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) , nesta sexta-feira (27), na terceira fase da Operação Lesa Pátria.

Os mandados foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), contudo a PF não divulgou a lista de itens apreendidos nos imóveis .

Léo Índio estava nos atos golpisas e publicou imagens de cima da estrutura do Congresso Nacional e também nos arredores do Supremo Tribunal Federal (STF).

