Reprodução Cinco suspeitos são presos por chacina no DF que chocou o país

A Polícia Civil do DF divulgou nesta sexta-feira (27) novas informações sobre os assassinatos de dez pessoas da família da cabeleireira Elizamar da Silva , 39 anos. As investigações apontam que os crimes ocorreram por causa de terras em que viva parte da família.

Segundo o delegado Ricardo Viana, o grupo criminoso tinha interesse na chácara da família, avaliada em R$ 2 milhões. Além do terreno, o grupo tinha intenção de roubar R$ 200 mil de uma das vítimas.

Os autores, Gideon Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, Fabrício Silva Canhedo e Carlomam dos Santos Nogueira , iniciaram os planos no final do ano passado.

A família também foi obrigada a passar dados pessoais de contas bancárias e cartões de crédito aos bandidos, enquanto permaneciam reféns em cativeiro.

Está reportagem está em atualização. Acompanhe!

