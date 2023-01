Reprodução/redes sociais Balão cai durante passeio e deixa três pessoas feridas em SC

Na manhã desta quarta-feira (25), um balão caiu entre Praia Grande e São João do Sul , em Santa Catarina . De acordo com o Corpo de Bombeiros do estado, o piloto e o casal presentes ficaram feridos e foram conduzidos para atendimento hospitalar em Araranguá, onde seguem nesta quinta-feira (26).

O casal de turistas que estava no balão registrou em vídeo o momento do acidente. As imagens foram divulgadas no canal de Fabricio Pacholok , uma das vítimas, que é bodybuilder e tem mais de 270 mil inscritos no Youtube. Confira:

Em nota, o município de Praia Grande, conhecida como a Capital dos Canyons, informou que montou um comitê para apurar as causas do acidente.

O atendimento das vítimas foi realizado pela prefeitura e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Já o corpo de bombeiros, ficou responsável por conter o incêndio causado pelo cilindro de propano do balão. O equipamento, que costuma fica acoplado ao veículo, foi encontrado sozinho na localidade de Timbopeba, em São João do Sul. Após a extinção do material combustível, conforme os socorristas, ele foi devolvido à empresa responsável, que não teve o nome divulgado.

Confira a íntegra da nota da prefeitura de Praia Grande enviada ao g1:

"A Prefeitura de Praia Grande vem a público informar que tomou conhecimento na manhã desta quarta-feira, 25 de janeiro, de um acidente de balão ocorrido por volta das 6h30min na localidade de Timbopeba, no município de São João do Sul.

O Governo do Município lamenta profundamente o ocorrido e reforça que prontamente se colocou à disposição para o socorro e atendimento das três vítimas, um piloto e dois turistas. Todos os envolvidos foram encaminhados para hospitais da região para que tenham o atendimento e suporte necessários para que a segurança e integridade física de todos sejam preservados.

Diante do ocorrido, a Prefeitura de Praia Grande montou um comitê para entender e apurar as causas do acidente, bem como estudar e promover ações de segurança para que fatos como estes não venham ocorrer novamente.

Os turistas que visitam a região querem viver as melhores experiências, com empresas e profissionais responsáveis que prestam esse serviço turístico com conforto e segurança, e para isso que a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Turismo continuarão empregando todo esforço e dedicação".

