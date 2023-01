Reprodução/TV Globo - 16.01.2022 O anestesista colombiano Andres Eduardo Onate Carrillo

O médico colombiano Andres Eduardo Oñarte Carrillo foi indiciado pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) por mais dois crimes : estupro de vulnerável e exercício ilegal da profissão . Ele também é alvo de uma terceira investigação na delegacia, envolvendo o arquivo de pornografia infantil .

Desta vez, a conclusão do inquérito está relacionada ao estupro ocorrido no Hospital Estadual dos Lagos, em Saquarema, em 15 de dezembro de 2020. Nesse inquérito, Andres é acusado de abusar sexualmente de pacientes durante procedimentos que ele participava sem ter o registro no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj).

Nesta segunda-feira (23), ele já havia sido indiciado por estupro de vulnerável no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Ilha do Fundão. Andres está preso desde a semana passada.

O terceiro inquérito envolvendo Andres, que ainda está em andamento, diz respeito ao armazenamento de pornografia infantil. Ele é suspeito de arquivar mais de 20 mil imagens de abuso sexual envolvendo bebês, crianças e adolescentes. Ainda falta um parecer da polícia para concluir a investigação e encaminhá-la ao MP.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Luiz Henrique Marques, da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) o inquérito da pornografia infantil será finalizado até o final de semana.

