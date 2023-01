Júnior Hekurari/Arquivo Pessoal - 21.01.2023 Crianças yanomami sofrem com desnutrição

A Polícia Federal resolveu abrir um inquérito para investigar e apurar um possível crime de genocídio e omissão de socorro na assistência dada pelo governo federal aos indígenas Yanomami .

Na última sexta (20) o registro de casos de crianças com quadro grave de desnutrição e malária na reserva, que é a maior do país, levou o Ministério da Saúde declarar emergência de saúde pública em todo território.

A investigação foi aberta pela Polícia Federal a pedido do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino , e vai tramitar no estado de Roraima.

Na segunda(23), após viajar com Lula no final de semana para Roraima e ver se perto a situação dos indígenas, Dino encaminhou o ofício com o pedido de apuração ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Na solicitação, o ministro citou “os reiterados pedidos de ajuda contra a violência decorrente do garimpo ilegal, bem como a ausência de efetivas ações e serviços de saúde à disposição dos Yanomami”.

Segundo Dino, esse elementos reforçam uma possível intenção de causar lesão grave à integridade ou mesmo provocar a extinção do grupo originário pelo governo federal.

Veja o que será investigado:

a participação ou a omissão de ex-integrantes do governo federal;

os envolvidos em toda a cadeia do garimpo ilegal, incluindo proprietários de equipamentos, garimpeiros, barqueiros, operadores de máquinas e até o piloto do avião que transporta envolvidos e produtos.



Até agora, mais de mil indígenas em estado grave de saúde foram resgatados do território Yanomami no estado de Roraima. Equipes do Ministério da Saúde atuam de forma emergencial em comunidades dentro da reserva.

