Reprodução / GloboNews - 08.01.2023 Prédio desaba no Centro do Rio de Janeiro

Na madrugada deste domingo (8), um prédio desabou parcialmente na Travessa do Mosqueira, no Centro do Rio de Janeiro , deixando uma pessoa levemente ferida. O homem foi encaminhado ao Hospital Souza Aguiar e recebeu alta hospitalar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 3h24 para atender a ocorrência do edifício residencial, que fica próximo a um dos principais pontos turísticos do Rio , o Arcos da Lapa.

Cerca de 20 famílias moram no prédio e, alguns dos moradores precisaram de ajuda para deixar o local.

As pessoas que viviam na construção estão sendo cadastradas por agentes da Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio para que sejam transferidas para abrigos ou recebam aluguel social.

De acordo com a Defesa Civil, o desabamento foi registrado em parte da laje do teto do segundo e terceiro pavimentos. No primeiro, há lojas.

Em imagens capturadas pela GloboNews , é possível ver o prédio interditado com uma faixa, enquanto partes dos destroços estão no chão.

