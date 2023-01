Reprodução Redes Sociais Arrastão em Copacabana é registrado por motorista no Rio

Um grupo de criminosos fez um 'arrastão' em uma das principais avenidas de Copacabana, na Zona Sul do Rio, no fim da tarde desta terça-feira (03), na calçada da Avenida Nossa Senhora de Copacabana.

Cuidado os Pivetes estão roubando Copacabana RJ pic.twitter.com/KqFEzbaIYR — @INSTA: FavelaCaiuNoFace (@FavelacaiunFc) January 3, 2023

Vídeos circulam nas redes sociais com imagens do momento em que o bando rouba uma mulher. No ato, eles derrubam a vítima no chão e causa pânico com ameaças em quem passava pelo local.

A Polícia Militar informou que recuperou um aparelho celular da vítima e que o número de rondas e de policiais foi reforçado na região, porém não foram efetuadas prisões de suspeitos .

