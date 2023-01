Reprodução - 06.01.2023 Igor Moreira tinha 29 anos

O cantor sertanejo, de 29 anos, Igor Moreira , foi morto com mais de 20 tiros , segundo a polícia, nesta quarta-feira (4) na casa em que ele morava, na Zona Norte de Manaus , no Amazonas .

À polícia, testemunhas afirmaram que a vítima chegava em em casa, junto com a esposa, no momento em que foi abordado pelos marginais, que chegaram ao local em um carro branco.

Ainda segundo relatos, Igor ainda tentou entrar dentro do imóvel para se proteger, mas foi perseguido e morto no local. Após o crime, os suspeitos fugiram do local. Eles ainda não foram identificados pela polícia.

O corpo do cantor sertanejo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), após o assassinato. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o crime.

