Reprodução Planalto 02/01/23 Rolls-Royce presidencial

O Rolls-Royce Silver Wraith presidencial, fabricado no ano 1952, é considerado um modelo raro. Há poucas unidades disponíveis e comercializadas em sites especializados, quando os donos decidem vendê-los. Um dos exemplares foi anunciado em um site português, em abril do ano passado, por 94 mil euros (R$ 533,4 mil).



O modelo vendido na Europa por mais de meio milhão de reais não é conversível como o que foi usado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a cerimônia de posse.

Conforme a descrição do anúncio, os modelos fabricados em 1952 foram os primeiros do pós-guerra da Rolls-Royce. O veículo roda com gasolina, tem câmbio manual de quatro marchas, motor de 150 cv e quatro portas.

Carro presidencial

O automóvel tem 70 anos e acompanha os presidentes eleitos desde a década de 1950. O tradicional Rolls-Royce Silver Wraith foi usado pela primeira vez na posse de Juscelino Kubitschek, em 1956.

O Rolls-Royce foi transportado de navio de Londres para o Rio de Janeiro em 1953. Em sua única visita ao Brasil, em 1968, a rainha Elizabeth II, morta em setembro do ano passado, andou no carro histórico na orla do Rio de Janeiro.

