Andrei Rodrigues é o novo diretor da Polícia Federal

A nova gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou, nesta segunda-feira (2), decretos de nomeação dos agentes públicos que devem assumir o comando de órgãos do alto e baixo escalão do governo — secretarias de Ministérios e diretorias de outros órgãos ligados ao governo, como por exemplo, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Veja a lista dos profissionais nomeados por Lula e respectivos cargos:

Diretoria-geral da Polícia Federal: Andrei Augusto Passos Rodrigues

Diretoria-geral da Polícia Rodoviária Federal: Antônio Fernando Souza Oliveira

Presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro Pacobahyba

Secretaria especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda: Robinson Sakiyama Barreirinhas

Nomes do segundo escalão do governo:

Secretaria-executiva do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos: Cristina Kiomi Mori

Secretaria-executiva do Ministério da Fazenda: Gabriel Galípolo

Secretaria-executiva do Ministério da Cultura: Marcio Tavares dos Santos

Chefia de gabinete pessoal do Presidente da República: Marco Aurélio Santana Ribeiro

Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil: Marcus Benicio Foltz Cavalcanti

Secretaria-executiva do Ministério das Mulheres: Maria Helena Guarezi

Secretaria-executiva da Secretaria Geral da Presidência da República: Maria Fernanda Ramos Coelho

Secretária-geral das Relações Exteriores do Ministério das Relações Exteriores: Maria Laura da Rocha

Secretaria-executiva da Casa Civil: Miriam Aparecida Belchior

Secretaria-executiva da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República: Olavo Noleto Alves

Secretario-executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública: Ricardo Garcia Cappelli

Secretaria-executiva do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania: Rita Cristina de Oliveira

Secretaria-executiva do Ministério da Igualdade Racial: Roberta Cristina Eugenio dos Santos Silva

Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Fazenda: Rogerio Ceron de Oliveira

Diretoria-adjunta da Agência Brasileira de Inteligência (ABI): Saulo Moura da Cunha

Secretaria-executivo do Ministério da Saúde: Swedenberger do Nascimento Barbosa

Secretaria-executiva da Controladoria-Geral da União (CGU): Vânia Lúcia Ribeiro Vieira

Secretario Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional: Wolnei Aparecido Wolff Barreiros

