Reprodução/Instagram Pelé morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos





As homenagens a Pelé , que morreu na última quinta-feira (29) em São Paulo, foram realizadas desde as redes sociais, passando por discursos de personalidades mundiais, e agora chegaram à nomeação de locais importantes no Brasil.

O futuro ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB-SP), decidiu renomear o Porto de Santos e colocar o famoso apelido de Edson Arantes do Nascimento no local. O rei do futebol vestiu a camisa 10 do Santos ao longo da carreira, onde conquistou inúmeros títulos.

A ideia foi apresentada pelo deputado federal eleito Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP), ex-prefeito de Santos, ao futuro vice-presidente do país, Geraldo Alckmin.





O ex-governador de São Paulo, por sua vez, entrou em contato com Márcio França, que logo acatou a ideia. Nas suas redes sociais, Alexandre Barbosa celebrou a renomeação do porto para "Porto Rei Pelé".

"Em conversa com o vice-presidente eleito @geraldoalckmin_, propus que o porto de Santos ganhasse o nome do ídolo do futebol que nos deixou. O futuro ministro dos Portos, @marciofrancasp acolheu a ideia e @pele será homenageado pela cidade que ele adotou: Porto Rei Pelé", escreveu na sua conta oficial do Twitter.

Em conversa com o vice-presidente eleito @geraldoalckmin_ , propus que o porto de Santos ganhasse o nome do ídolo do futebol que nos deixou. O futuro ministro dos Portos, @marciofrancasp acolheu a ideia e @pele será homenageado pela cidade que ele adotou: Porto Rei Pelé 👑 pic.twitter.com/svMt64souc — Paulo Alexandre Barbosa (@pauloabarbosa) December 30, 2022

O Porto de Santos é o maior da América Latina e também a principal porta para o fluxo de mercadorias do setor de produção brasileiro com o exterior.

Homenagem no Réveillon em Copacabana



O réveillon de Copacabana terá uma homenagem especial neste sábado. De acordo com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, a festa da virada do ano terá uma parte dedicada a Pelé.

"Eu pedi ao Abel (Gomes, produtor do evento) hoje cedinho, e ao Ronnie (Aguiar), presidente da Riotur, que homenageássemos esse grande brasileiro que foi o Pelé. Não sei se todos estamos impressionados que o Pelé, ainda vivo, era uma pessoa venerada, mas são impressionantes as homenagens que estamos vendo ao redor do mundo. Não tem uma primeira página de um jornal do mundo que não tenha o Pelé", disse Paes.

O prefeito carioca esteve no palco que vai receber a festa de réveillon e falou com a imprensa sobre o evento. Na última quinta-feira, o Cristo Redentor foi iluminado nas cores verde e amarela, em homenagem ao Rei do Futebol.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.