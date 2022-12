Fernando Frazão/Agência Brasil - 28/09/2022 Fim de semana do Natal deve ser chuvoso pelo país

O fim de semana do Natal deve ser chuvoso em diversas regiões do país. De acordo com a Climatempo, a chuva será mais concentradas em áreas do Centro-Oeste, em partes do Nordeste e do Norte do Brasil.

No sábado (24) e domingo (25), as capitais do sudeste devem registrar pancadas com destaque para Belo Horizonte, onde deve chover durante todo o dia de Natal. No Sul, o tempo deve seguir firme nas capitais, principalmente em Porto Alegre.

Confira, a seguir, a previsão completa para o fim de semana do Natal no país:

Sudeste

As temperaturas se elevam com a chegada do sol em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde as chuvas serão passageiras e em pontos isolados.

Espirito Santo e Minas Gerais têm previsão de chuvas tranquilas e tempo parcialmente nublado.

No Natal, Minas pode registrar chuva nas regiões norte e oeste, bem como na capital. Nas demais áreas do Sudeste, o dia começa com sol e a chuva de verão pode ser registrada à tarde e à noite.

A capital paulista deve ter mínima de 16ºC e máxima de 25ºC no sábado. Já no domingo, os termômetros sobem um pouco e variam entre 17ºC e 26ºC. No Rio de Janeiro, as temperaturas variam de 18ºC a 29ºC. Já Belo Horizonte marca 16ºC de mínima e 27ºC de máxima. Vitória, por fim, tem termômetros entre 19ºC e 26ºC.

Centro-Oeste

Segundo dados da Climatempo, a véspera de Natal pode registrar tempestades fortes em Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. Já Mato Grosso do Sul tem céu aberto e risco pequeno de chuva.

No dia 25, o calor e a alta umidade podem causar pancadas com trovoadas em todo o Centro-Oeste.

Em Brasília e Goiânia, as temperaturas devem ficar entre 18ºC e 26ºC. Já Campo Grande registra mínima de 20ºC e máxima de 32ºC. Por fim, Cuiaba terá mínima de 24ºC em todo o final de semana de Natal, máxima de 32ºC no sábado, e de 34ºC no domingo.

Nordeste

De acordo com a Climatempo, o Nordeste é a região com mais probabilidade de chuva no final de semana. Na Bahia e em partes do Piauí e Maranhão, o alerta é máximo para temporais e acumulados volumosos de precipitação, inclusive na noite do dia 24. O interior Pernambuco e da Paraíba também pode registrar chuvas leves, enquanto outras áreas o tempo fica aberto.

No dia 25, a chuva diminui sobre Bahia, Piauí e Maranhão, e o tempo fica mais aberto, com possibilidade chuva passageira na faixa entre Sergipe e Ceará. O calor prevalece na região, exceto em áreas baianas.

Em Teresina, as temperaturas ficam entre 23ºC e 33ºC no sábado, passando para 25ºC a 35ºC no dia de Natal. Salvador e Fortaleza registram mínima de 24ºC e máxima de 28ºC nos dois dias, ao passo que Aracaju, João Pessoa, Maceió e Recife têm termômetros variando entre 23ºC e 30ºC. Em Natal e São Luís, o fim de semana terá temperaturas de 25ºC de mínima e 31ºC de máxima.

Sul

De acordo com a Climatempo, uma frente fria deve se formar na véspera de Natal ao Sul do Rio Grande do Sul, causando chuva e ventania na região. Já no domingo, 25, ela segue para o leste do estado, enquanto Paraná e Santa Catarina registram um final de semana com tempo firme.

Em Florianópolis, a véspera de Natal terá temperaturas entre 17ºC e 25ºC, subindo no dia 25 para a variação entre 20ºC e 27ºC. O calor prevalece em Porto Alegre, com termômetros partindo de 18ºC até 34ºC. Já Curitiba registra as menores temperaturas da região, com mínima de 14ºC, podendo chegar a 26ºC.

Norte

Amapá, Tocantins e partes do Pará, como a capital Belém, devem registrar fortes pancadas. Já Acre e Roraima podem ter precipitação mais irregular. Nas demais áreas, o calor e umidade devem marcar presença, tornando o dia de Natal abafado.

Os termômetros giram em torno de 24ºC de mínima e 33ºC de máxima nas capitais da região, com exceção de Palmas e Belém, onde a mínima fica em 22ºC e a máxima não passa de 30ºC.

