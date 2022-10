Reprodução: Redes Sociais Thiago Brennand

O empresário Thiago Brennand publicou um vídeo em seu canal do Youtube onde faz ataques às vítimas que o acusam de crimes de estupro.

Ele negou ter participação nos crimes aos quais foi denunciado e desafiou membros da justiça a debater seu processo publicamente em uma live.

Brennand é acusado de agredir a atriz e empresária Helena Gomes em uma academia na capital paulista.

O caso veio a público após denúncia do Fanstástico, a partir de então, outras 15 mulheres denunciaram o milionário ao Ministério Público de São Paulo e o o acusaram de crimes como abuso sexual, entre outros.

Brennand também teria ameaçado o repórter especial da TV Globo Valmir Salaro e umas das procuradoras do Ministério Público envolvidas no processo. O empresário encontra-se em Abu Dabhi, nos Emirados Árabes, enquanto aguarda sua extradição para o Brasil. Brennand teve a prisão decretada em 27 de setembro, mas pagou fiança e foi solto em seguida.

No vídeo ele aparece em tom sarcástico e irônico dizendo "Ai, meu braço. Tem um hematomazinho aqui. Ai, não sei o que".

Seu alvo principal é a , que atuou em casos de repercussão, como o do médium João de Deus e do empresário Samuel Klein, reunindo provas e depoimentos de vítimas.

Brennand chama ex-promotora Gabriela Manssur do Ministério Público de São Paulo Gabriela Manssur de "babaca", "professora de abuso de poder" e faz comentário da candidatura à deputada federal.

Trechos da Live

“Nunca usei o erário para me candidatar, nunca participei de conluio nenhum.”

“Pare de arregimentar esse rol de prostitutas que está feio. Para falar mal de um homem como eu".



Brennand atacou também o advogado Marcio Janjacomo, que representa algumas das vítimas de crimes sexuais.

"Pega prostitutas e chama isso de agência de modelos".

"Qualquer animal vê a estirpe dessas mulheres e sabem o que elas são e o que querem".

O procurador-geral de Justiça de São Paulo Mário Sarrubo foi chamado de "canalha" e "bunda mole".

“Sarrubo, aparece aí, que vou contar da nossa briga lá pela FAAP. Se me convidarem pra uma live, eu faço”.

