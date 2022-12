Reprodução / TV Globo - 11.12.2022 Faraó dos Bitcoins é transferido para presídio de segurança máxima

O Faraó dos Bitcoins foi transferido para a Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, conhecida como Bangu 1, no Complexo Penitenciário de Gericinó, após uma nova denúncia sobre organizar e chefiar uma "tropa" armada para monitorar e até matar concorrentes no mercado das criptomoedas.

A mais recente operação contra o Faraó revelou que Glaidson destinava parte dos recursos obtidos com o golpe da pirâmide financeira, disfarçada de investimentos em bitcoins, para custear aluguel de carros, compra de armas, pagamento de seguranças e contratação de detetives e pistoleiros para garantir a soberania no mercado.

A quebra do sigilo telefônico do Faraó revelou que ele recorria ao “setor de inteligência” para emitir a seus subordinados ordens diretas sobre quais concorrentes deveriam ser “zerados/eliminados”.

Alvo da Operação Krytpos, deflagrada pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público Federal (MPF) em agosto do ano passado, o Faraó foi preso na época por montar uma pirâmide financeira disfarçada de investimento em bitcoins.

Investigações concluíram que Glaidson foi o mandante da morte de Wesley Pessano e das tentativas de homicídio contra Nilson Alves da Silva e João Vitor Rocha da Silva Guedes, todos concorrentes dele.

