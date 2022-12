Reprodução/SPTrans Prefeitura de SP quer que Estado banque custos de subsídio ao transporte de alunos da rede estadual

Um documento da prefeitura de São Paulo , divulgado pela GloboNews, revela que a Prefeitura de São Paulo propõe que a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) no futuro governo do Estado arque com os custos da gratuidade parcial do transporte de estudantes da rede estadual de ensino que utilizam o benefício em viagens nos ônibus municipais da capital.

Essa seria uma condição para a prefeitura para manter a tarifa nos atuais R$ 4,40. A proposta foi assinada por Gilmar Pereira Miranda, secretário-executivo de Transporte e Mobilidade Urbana e enviada ao secretário estadual de Governo, Marcos Penido, que também atua na equipe de transição de governos.

No ofício a prefeitura quer firmar um convênio entre a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito e a Secretaria Estadual da Educação para ter um "encontro de contas financeiras do valor gasto com o transporte dos estudantes das redes estadual e municipal de ensino" .

"Trata o presente de intenção de celebração de Convênio entre a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, através de sua Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana - SETRAM, e a Secretaria Estadual da Educação, objetivando o encontro de contas financeiro do valor do gasto com o transporte públicos dos estudantes das redes estadual de ensino."

"Destacamos que o assunto foi tratado em reunião ocorrida no dia 23 de junho de 2021, conforme ATA em anexo, e já sobrevieram contatos com a Secretaria de Estado da Educação - SEE."

