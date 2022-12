A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT), completou 1 milhão de capacitações, realizadas entre o início de 2021 e o último dia 30 de novembro. Com este resultado, foi batida a Meta 60 do Plano de Metas, de capacitar 300 mil cidadãos nos equipamentos do Telecentro.



O objetivo do programa é assegurar o acesso à internet como direito fundamental, promover a inclusão digital e a expansão da economia criativa na cidade. A Prefeitura de São Paulo conta com 130 unidades em funcionamento, sendo que três delas foram inauguradas pelo prefeito Ricardo Nunes neste ano: Telecentro Casa Mulher Paulistana – Grajaú, em 8 de março; Telecentro CEU Heliópolis, em 9 de junho; e Telecentro LGBTQUIA+ Centro de Cidadania Laura Vermont, localizado em São Miguel Paulista, no dia 4 de agosto.

Foram modernizados dez desses espaços: Telecentro Pessoa em Situação de Rua, na Mooca; Propav – Jaraguá; CEU Jaguaré; CEU Sapopemba; CEU Guarapiranga; e Governador Mário Covas, na Brasilândia. As unidades CEU Uirapurú, CEU Feitiço da Vila, CEU Cantos do Amanhecer e Centro Cultural Cidade Tiradentes integram a lista. Está sendo realizada a expansão em 12 unidades nos novos CEUs e outros dois em parceria com organizações sociais.

Estrutura

Todas as unidades disponibilizam acesso a computador com internet para a população e agentes mediadores. Esses profissionais auxiliam os usuários na navegação pela rede mundial de computadores e se dedicam ao letramento digital da população. São espaços para aprender, produzir, consumir e empreender.

Além de atividades para capacitação com cursos, palestras e oficinas sobre ferramentas digitais, programação e empreendedorismo, os principais serviços são o uso livre individual ou em grupo, atendimento e orientação aos usuários dos equipamentos, somados à oferta de espaço de trabalho compartilhado (coworking).

Características próprias

De acordo com a região onde estão inseridas ou de outros equipamentos públicos próximos, como CEUs, Clubes Esportivos e Bibliotecas, as unidades têm características próprias. Por isso, reúnem ainda serviços que atendem públicos específicos como infantojuvenil, idosos, pessoas em situação de rua, imigrantes, pessoas com deficiência e adultos.