Assembleia Legislativa de São Paulo Cantareira alcance o maior nível em dezembro dos últimos 3 anos

Nesta quarta-feira (7), o Sistema Cantareira alcançou o nível de 35,1%, sendo o maior nível registrado em mais de 100 dias - em 15 de agosto, o sistema também chegou aos 35,1%.

Além disso, este nível é o maior para dezembro dos últimos 3 anos, quando o Cantareira bateu 40,5% em dezembro de 2019. Os dados são da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo ( Sabesp ).

As chuvas das últimas semanas elevaram o nível do Sistema Cantareira. Segundo o InMet , as grandes ajudantes foram as chuvas de 400mm e 600mm registradas na região do reservatório, como um todo, entre a Região Metropolitana de São Paulo e o sul de Minas Gerais, nos últimos 90 dias, a contar entre os dias 08 de setembro ao 06 de dezembro de 2022.

Além das chuvas de dezembro, o sistema também foi impactado pelo mês de novembro, apontado pela Sabesp como o mais chuvoso dos últimos 5 anos. Foram 162,2mm de chuva no Cantareira, alcance acima da sua média para o mês desde os 163,7mm em novembro de 2017.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.