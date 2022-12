A Câmara Municipal de São Paulo aprovou na tarde desta terça-feira (6/12) em primeira discussão o Projeto de Lei 579/2022, que trata da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2023.

A proposta estima um montante de R$ 95,8 bilhões para a cidade de São Paulo no ano que vem.

O relatório apresentado pelo relator do Orçamento, o vereador Sidney Cruz (Solidariedade), foi aprovado de forma simbólica apenas com votos contrários do vereador Antonio Donato (PT) e da bancada do PSOL.

Agora abre-se o prazo de duas sessões ordinárias para que os vereadores apresentem suas sugestões de emendas ao projeto do Orçamento. Depois, o texto final do relator voltará ao Plenário para a apreciação em segundo turno.

Plano Diretor

Também nesta terça-feira os vereadores aprovaram, em primeira discussão, o PL 670/2022. De autoria do Executivo, o texto prorroga para 31 de março de 2023 o prazo limite para que a Prefeitura envie à Câmara o projeto de revisão do PDE (Plano Diretor Estratégico).

O projeto foi aprovado com 49 votos favoráveis e 2 contrários e ainda precisará passar pela segunda votação em Plenário.