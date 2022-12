José Cordeiro/ SPTuris Réveillon na Paulista 2016

A São Paulo Turismo (SPTuris), responsável pela infraestrutura da Festa de Réveillon na Paulista, informa que o evento começará a ser montado no dia 21 de dezembro e que a programação ainda está em definição. A SPTuris selecionou por pregão, na tarde de segunda-feira (5) , a proposta comercial para a montagem do palco. A empresa vencedora da disputa foi a SP Eventos.

Considerado um dos principais marcos turísticos da capital, o evento compõe o Calendário de Eventos Estratégicos – atualizado anualmente. A festividade na maior cidade da América Latina tem localização privilegiada e facilidade de deslocamento. É ainda uma grande oportunidade para os moradores e visitantes assistirem a apresentações de grandes artistas de forma gratuita.

Leia também 'Avatar' serve de trampolim em campanha para salvar os oceanos

O palco será instalado entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra , em cima do túnel no final da Paulista. O evento de 2022/23 seguirá a tradição com apresentações musicais antes e durante a meia noite na Avenida Paulista.

Shows de artistas renomados acontecem em um grande palco medindo 16 metros de largura, 20 de profundidade e 8 de altura – em relação a última festa na Paulista, a capacidade de carga e de montagem deste ano é maior e o pé direito é 3m mais alto, garantindo melhor acomodação e visualização do público.

Leia também Posse de Lula terá presença de chefes de Estado de diversos países

Para o próximo dia 14 está prevista outra disputa para definir a proposta comercial relacionada a som e iluminação. A estrutura planejada começará a ser desmontada logo após os shows, ainda no dia 1º. Até o dia 3, todo o aparato terá sido retirado da via, garantindo o deslocamento seguro da população paulistana.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.