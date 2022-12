Reprodução Twitter 06/12/22 Montanha-russa quebra e pessoas precisam ser resgatadas

O carrinho de uma montanha-russa em um parque de diversões em Itanhaém, no litoral de São Paulo, quebrou e fez com que pelo menos dez pessoas deixassem a atração pela rampa de acesso. Essa não é a primeira vez que o problema acontece na estrutura.

No mesmo parque, em setembro, um brinquedo que simula um elevador caiu e, no impacto com o solo, causou lesões nas colunas de um adolescente e na mãe dele. Uma outra criança de quatro anos precisou ser hospitalizada. Na ocasião, o parque foi lacrado pela Defesa Civil.



O Parque de Diversões Diego's Park informou que não houve acidente, mas uma queda de energia que fez com que o brinquedo parasse de funcionar. A empresa afirmou ainda ter seguido os protocolos de segurança para a evacuação dos usuários.

Histórico

Após o acidente com o simulador de elevador, durante fiscalização após o ocorrido, a Defesa Civil do município lacrou o parque por falta de segurança.

O secretário de Desenvolvimento Econômico esteve no local acompanhando a inspeção junto à Guarda Civil Municipal, Secretaria de Obras e Defesa Civil e notificou o local a encerrar as atividades até a apresentação de laudos técnicos atestando a segurança dos brinquedos.

