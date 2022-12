Reprodução/Twitter/Flávio Bolsonaro Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) estão acampados em frente ao QG do Exército desde o segundo turno das eleições

Está marcada para a tarde desta terça-feira (6) a reunião entre representantes da Secretaria de Segurança do Distrito Federal (SSP/DF) e membros do Exército Brasileiro para discutir ações e meios de “organizar” o ato antidemocrático realizado por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) em frente ao Quartel General do Exército no Setor Militar Urbano (SMU), desde 30 de outubro. Eles contestam os resultados das urnas e rejeitam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Há menos de um mês, os militares solicitaram a ajuda do GDF para controlar os manifestantes, que acampam na Praça dos Cristais, um dos principais pontos turísticos de Brasília.

O encontro tem como objetivo discutir sobre alguns serviços que não têm autorização para estarem no local, como barracas de comida. Já foi realizada uma ação para tentar retirar e multar os comerciantes da praça, mas a fiscalização não ocorreu como o esperado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.