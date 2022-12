Reprodução: Instagram / @prefeiturabeneditonovo Pessoas usam um barco para se locomover em Benedito Novo (SC), onde a situação está mais crítica

Novas chuvas voltaram a provocaram enchentes , alagamentos e deslizamentos de terra nesta segunda-feira (5) em Santa Catarina , levando moradores de diferentes cidades a deixarem suas casas. Nas últimas semanas, os temporais deixaram quatro mortos e uma pessoa desaparecida no estado.

A situação está mais crítica no município de Benedito Novo, no Vale do Itajaí, onde a chuva causou cheias e, consequentemente, enchentes. Várias ruas ficaram alagadas e casas e comércios ficaram encobertos pela água. A prefeitura divulgou em redes sociais vídeos que mostram as águas tomando conta das ruas e pessoas se locomovendo em barcos. A cidade precisou suspender as aulas desta segunda-feira.

Em Rodeio, também no Vale do Itajaí, a chuva deixou uma estrada com entulhos, dificultando a passagem. Uma "tromba d’água" volumosa também afetou o bairro Ipiranga. As aulas foram canceladas em escolas de toda a cidade.

Outros localidades acometidas pelas chuvas foram Palhoça, na grande Florianópolis, São José e Corupá. Nesta última cidade, localizada ao norte de Santa Catarina, parte do asfalto cedeu e formou uma cratera na BR-280. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista já estava interditada e, devido à nova ocorrência, segue sem previsão de liberação da via para passagem de veículos.

