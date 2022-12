Adryel Pabst/Prefeitura de Garuva Imagem aérea mostra situação, na quarta-feira (30), de local de deslizamento de terra na BR-376.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Arteris Litoral Sul continuam, pelo quarto dia consecutivo, as buscas por desaparecidos na BR-376 , em Guaratuba , no litoral do Paraná , após um deslizamento de terra . Segundo o último levantamento, duas pessoas morreram, seis foram resgatadas com vida e outras seis conseguiram escapar dos veículos sem precisar de atendimento.

O resgate não foi interrompido durante a madrugada e segue em curso com a ajuda de reforços. Além dos bombeiros, homens e máquinas da Arteris, cães, drones e aeronaves estão sendo utilizadas no trabalho.

Os veículos que estavam visíveis no local foram removidos, bem como uma massa terrosa que obstruía a rodovia na pista norte, o que reduziu a estimativa de potenciais vítimas para menos de 30, número estipulado anteriormente pelos bombeiros . No sentido sul, os trabalhos de desobstrução seguem ocorrendo.

Riscos de novos deslizamentos continuam sendo monitorados, sobretudo em 14 pontos específicos.

Familiares e amigos de pessoas que possam ter desaparecido no local podem entrar em contato com a Central de Atendimento disponibilizada pela Polícia Científica, pelo telefone (41) 3361-7242. O serviço é 24 horas. Outras informações sobre o ocorrido podem ser obtidas pelos telefones da Centro de Operações Cidade da Polícia: 0800-282-8082.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .