Adryel Pabst/Prefeitura de Garuva Imagem aérea mostra situação, na quarta-feira (30), de local de deslizamento de terra na BR-376.





Equipes de segurança e resgate continuam realizando as buscas por vítimas no local de deslizamento na BR-376 , em Guaratuba, no Litoral do Paraná. Um boletim divulgado nesta manhã aponta que, até o momento, 19 famílias entraram em contato com a Central de Atendimento da Polícia Científica em busca de parentes desaparecidos.

As equipes de resgate contam com cães farejadores e dois drones com câmeras com identificação térmica para encontrar sinais de vida. Imagens aéreas feitas pelo equipamento não obtiveram resultados positivos de áreas quentes, que poderiam indicar sobreviventes na àrea do deslizamento.





A operação já passa de 50 horas de trabalho ininterrupto. Até o momento, dois corpos foram resgatados e o Corpo de Bombeiros estima que um número inferior a 30 pessoas esteja debaixo dos escombros.

Os trabalhos de limpeza começaram na terça-feira (29). Foram retirados cerca de 7 mil metros cúbicos de terra do local. O volume de terra do deslizamento cobriu uma faixa de aproximadamente 100 metros da rodovia que é o principal acesso entre os estados do Paraná e Santa Catarina.

