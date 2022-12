Adryel Pabst/Prefeitura de Guaruva - 29.11.2022 Trabalhos continuam na BR-376 após deslizamento de terra; rodovia paranaense pode desabar

As equipes de buscas e resgate do Corpo de Bombeiros avançam, nesta sexta-feira (2), para o quarto dia à procura por pessoas desaparecidas na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. O deslizamento causou a morte de duas pessoas e estima-se que há cerca de 30 desaparecidos no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os trabalhos de buscas acontecem de forma ininterrupta e cerca de 18 socorristas atravessam a noite à procura dos desaparecidos .

Hoje, por volta de 6 horas da manhã, um maquinário de reforço chegou para ajudar o trabalho. A operação é realizada com o auxílio de cães farejadores, máquinas de guinchos, outros caminhões e drones equipados com câmeras e sensores de calor. O governo do estado realiza a drenagem dos pontos alagados com o objetivo de evitar outros desmoronamentos.

A Central de Atendimento da Polícia Científica está 24 horas de prontidão para atender a familiares e amigos de pessoas supostamente desaparecidas nesse local com o telefone (41) 3361-7242.

As equipes encontraram o corpo da segunda vítima do local na última quarta-feira. Ela foi identificada como o motorista Márcio Rogério de Souza, de 51 anos, que já acumulava 30 anos de profissão na estrada.



O governo estadual informou que todos os veículos que estavam visíveis no local foram removidos; seis caminhões e cinco veículos pequenos.

