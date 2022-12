CBMSC/divulgação Deslizamento na BR-376, no Paraná

Após quatro dias seguidos, o Corpo de Bombeiros encerrou nesta sexta-feira (02) a busca por vítimas do deslizamento de terra na BR-376, em Guaratuba , no Paraná . Segundo a corporação, "todas as áreas com possibilidade de vítimas ou veículos foram acessadas", mas nada foi encontrado.

De acordo com um relatório emitido pelo gabinete de crise, "foram constatadas 14 pessoas envolvidas diretamente no incidente, com dois óbitos e seis pessoas resgatadas com vida". O comunicado diz ainda que seis conseguiram escapar dos veículos sem precisar de atendimento.

No boletim emitido ontem pelas equipes de resgate, 19 famílias entraram em contato com a Central de Atendimento da Polícia Científica em busca de parentes desaparecidos .

Rodovia

Os veículos que estavam visíveis no local foram removidos, bem como uma massa terrosa que obstruía a rodovia na pista norte, o que reduziu a estimativa de potenciais vítimas para menos de 30, número estipulado anteriormente pelos bombeiros. No sentido sul, os trabalhos de desobstrução seguem ocorrendo.

A Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia, segue no trecho do deslizamento. Funcionários da empresa permanecem retirando materiais das pistas e realizando obras de recuperação.

O trânsito continua interrompido devido à Polícia Rodoviária Federal e a Arteris Litoral realizarem trabalhos de reestruturação da via.

