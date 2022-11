Reprodução / GloboNews - 09.11.2022 Inmet emite alerta de risco para alagamentos em três estados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de risco de chuva superior a 100 mm por dia em São Paulo, Paraná e Santa Catarina, com possibilidade de "grandes alagamentos e transbordamentos de rios, e grandes deslizamentos de encostas". O estado da Bahia já registrou, neste domingo (27), alagamentos por conta das chuvas.

São Paulo, Paraná e Santa Catarina também têm, segundo o Inmet, alertas laranja de risco de chuva intensa e ventos costeiros com variação de 60 a 100 km/h.

As condições climáticas previstas podem causar corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. No caso da chuva intensa, há chance de chuva que pode variar entre 50 e 100 mm/dia.

Santa Catarina

Em Santa Catarina, a chuva registrada desde a noite de sábado (26) provocou deslizamentos de terra, alagamentos e queda de árvores em vários municípios. Segundo a Defesa Civil, o estado está em alerta máximo por causa do mau tempo.

Bahia

Quase três mil pessoas ficaram desalojadas após a forte chuva que atingiu a cidade de Prado, no extremo sul da Bahia, no final de semana. Pelo menos cinco comunidades estão isoladas.

Além das pessoas que ficaram desalojadas, outros moradores perderam móveis, roupas e alimentos. A Prefeitura de Prado iniciou a arrecadação de donativos para apoiar as vítimas das fortes chuvas.

