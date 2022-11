Reprodução Twitter 28/11/22 tatuagem na testa

Ruan Rocha da Silva, de 22 anos, que ficou conhecido por ter tido a frase "eu sou ladrão e vacilão" tatuada na testa foi preso após tentar furtar uma residência em Cotia, na Grande São Paulo, na manhã deste domingo.

Segundo a Secretaria de Segurança de São Paulo, os guardas municipais de Cotia foram acionados e no local, os moradores da casa relataram que o homem pulou a janela do banheiro e foi encontrado na sala do apartamento.

Ruan foi encaminhado à UPA Atalaia para atendimento médico e depois conduzido à delegacia. Aos 17 anos, após uma suposta tentativa de furto de uma bicicleta em 2017, o rapaz foi tatuado na testa. Na época, Ruan negou ter cometido qualquer furto.

A dupla que o tatuou à força foi condenada à prisão pelos crimes de lesão corporal gravíssima e constrangimento ilegal. Depois o jovem passou por sessões de remoção da tatuagem, que não foi concluído pois não terminou o tratamento.

