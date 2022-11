Reprodução - 28.11.2022 Carreta desgovernada matou mãe e filha, além de deixar três feridos

Mãe e filha morreram e outras três pessoas ficaram feridas após uma carreta carregada de cimento invadir uma casa na cidade de Ituaçu , na Bahia . Câmeras de segurança registraram o exato momento do acidente que ocorreu na tarde deste domingo (27). Veja:

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas Daniela Barbosa Caires, 24 anos, e Júlia Sophia Barbosa, 8 anos, morreram no local. Já as outras três pessoas que ficaram feridas foram socorridas e levadas o Hospital Municipal de Ituaçu. Não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

Reprodução - 28.11.2022 Daniela Barbosa Caires e a filha Júlia Sophia Barbosa

Ainda segundo a polícia, o motorista que ocasionou o acidente foi ouvido e liberado.

Nesta segunda-feira (28), a corporação iniciou os trabalhos para retirada os escombros do local com a ajuda de moradores.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.