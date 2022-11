Reprodução Redes Sociais 25/11/22 José Eduardo Neves Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, é um dos principais alvos da operação 'Smoke Free'

O Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal (PF) informaram, nesta quinta-feira (24), que José Eduardo Neves Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, é um dos gerentes de uma organização criminosa "armada e transnacional" dedicada à vendas ilegais de cigarro. Além disso, ele é responsável por causar um prejuízo à União de cerca de R$ 2 bilhões. A informação é do portal g1.

Um dos principais alvos da operação 'Smoke Free', com mandado de prisão preventiva, José Eduardo se apresentou na superintendência da Polícia Federal, na Praça Mauá e foi preso nesta quinta-feira.

Segundo os investigadores, até o momento 13 pessoas foram presas, entre elas sete PMs e um agente da própria PF, identificado como Alan Cardoso Inácio de Assis.

Além das prisões, a ação resultou na apreensão de cerca de R$ 400 mil em espécie, milhares de cigarros clandestinos, veículos de luxo, joias, mídias, celulares, computadores e documentos diversos.

Ao total, foram expedidos 27 mandados de prisão preventiva e 50 mandados de busca e apreensão, pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

