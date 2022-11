BRUNNO DANTAS-TJRJ - 07.11.2022 Ex-deputada federal Flordelis durante julgamento

Chegou ao fim a fase de depoimentos de testemunhas de defesa do julgamento de Flordelis e outros quatro réus às 20h25 desta sexta-feira (11). Ao todo, foram cinco dias de oitivas para ouvir 24 testemunhas, entre acusação e defesa, no Fórum de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A audiência será retomada neste sábado (12), às 10h, com os interrogatórios dos réus, sustentações e debates, com réplica e tréplica. A ex-parlamentar Flordelis, Simone Santos, filha biológica; André Luiz de Oliveira e Marzy Teixeira da Silva, filhos afetivos; e Rayane dos Santos de Oliveira, neta, são acusados de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo.

Quem deve começar a ser interrogada é Flordelis, mas ainda não foi divulgada a ordem oficial no Tribunal do Júri. Segundo o advogado de Flordelis, Rodrigo Faucz, o julgamento deverá ser concluído na madrugada de sábado para domingo (13), já que a juíza informou que iria seguir sem pausas na fase do interrogatório. É estimado que a reta final do julgamento dure cerca de 12 horas. Cada réplica e tréplica podem durar até duas horas.

Nesta sexta-feira , sete testemunhas de defesa foram ouvidas pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce. O primeiro a depor foi um psicólogo, seguido do psiquiatra forense Hewdy Lobo Ribeiro. Durante a tarde, os filhos afetivos Érika Dias e Douglas de Almeida Ribeiro, e o ex-namorado de Simone, Marcos Silva de Lima, foram ouvidos.

Já no período da noite, os depoimentos foram encerrados com duas netas de Flordelis: Lorrane dos Santos Oliveira, filha de André Luiz e de Simone, e Rafaela dos Santos de Oliveira. Em todos os depoimentos, exceto dos dois profissionais, as testemunhas do quinto dia apontaram algum episódio de abuso sexual cometido pelo pastor.

A estratégia da defesa de Flordelis parece apelar para uma decisão emocional do júri, já que o crime teria sido praticado como represália aos supostos atos de abusos sexuais cometidos pela vítima. Ao longo de todos os depoimentos, a defesa reforçou que ela era uma mulher submissa ao pastor Anderson. Já a acusação defende que o pastor foi assassinado por razões de controle financeiro e posição de poder.

Acusações



Flordelis é acusada de ser a mandante do crime e poderá responder por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada.

Já a filha biológica, Simone, e os filhos adotivos Marzy e André Luiz poderão responder por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada. Já a neta Rayane, por homicídio triplamente qualificado e associação criminosa armada.

