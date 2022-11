Rovena Rosa/Agência Brasil - 21/10/2022 Alunos em sala de aula





O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) permite que os participantes acometidos por doenças infectocontagiosas ou afetados por problemas logísticos durante a aplicação das provas solicitem a reaplicação do vestibular .

O edital do Exame, que ocorre nos dias 13 e 20 de novembro, prevê que o pedido de reaplicação deve ser feito em até cinco dias úteis após o último dia de aplicação através da Página do Participante.

A solicitação será analisada individualmente pelo Inep e a reaplicação da prova ocorrerá nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023.





Doenças infectocontagiosas

O inscrito deverá anexar um documento legível que comprove a condição que motiva a solicitação da reaplicação com os seguintes dados:

Nome completo do participante;

Diagnóstico com a descrição da condição que motivou a solicitação e/ou o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10);

Assinatura e identificação do profissional competente, com respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente.

Serão aceitas justificativas de candidatos com Covid-19, tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenzae, doença meningocócica e outras meningites, varíola, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela.

Problemas logísticos

Serão aceitas as seguintes condições:

Falta de energia elétrica;

Casos de desastres naturais;

Falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante que solicitou uso de leitor de tela

Erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante

Neste domingo (13), cerca de 3,4 milhões de estudantes terão cinco horas e meia para responder a provas de linguagens e ciências humanas e escrever a redação.

