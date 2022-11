Arquivo pessoal/Leo Caldas 16.5.2022 Lua de Sangue

Nesta terça-feira (8), acontece o eclipse lunar total, e a aparição da Lua de Sangue . Este é o segundo e último eclipse do ano. Entretanto, no Brasil , ele só será visível em uma pequena parte da região Norte. O evento acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua , encobrindo o satélite natural com uma sombra. Além disso, será possível visualizar a Lua de Sangue , que é quando o astro é tomado por uma coloração avermelhada.



O fenômeno está previsto para iniciar às 5h02 (seguindo o horário de Brasília), não sendo possível visualizar por estar em penumbra. Nesse momento, a única forma de ver é através de equipamentos. A partir das 6h09, é esperado que se possa ver a Lua sendo encoberta parcialmente.

Somente a partir das 7h16 que a umbra (sombra mais escura que encobre o astro) cobrirá a Lua , tendo assim eclipse total, com o ápice às 7h59. O evento deve se estender até às 8h42 desta terça-feira, sendo possível visualizá-lo da Ásia, do oeste do Canadá e dos Estados Unidos, do extremo leste da Rússia e de algumas regiões na bacia do Pacífico.





No Brasil , poucos locais poderão apreciar o evento, e por um período curto de tempo. Alguns municípios do extremo oeste do Amazonas e do Acre serão os lugares que conseguirão visualizar . Mas quem deseja assistir o fenômeno, mesmo que de casa, o Observatório Nacional fará uma transmissão no YouTube a partir das 5h30, com profissionais explicando sobre o eclipse lunar e tirando dúvidas dos internautas.

Este é o último eclipse lunar do ano, tendo um previsto para 2023 com visibilidade parcial do Brasil . Apenas em 2025 o país vai conseguir visualizar um eclipse total da Lua.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.