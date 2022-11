Pedro Ivo/Agência O Dia Eleitores comemoraram vitória de Lula com festa

Em clima de 'CarnaLula', apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram às ruas de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste domingo (6), para festejar a vitória do presidente eleito nas urnas.



No formato de bloco de Carnaval, diversas pessoas fantasiadas, com pernas de pau e bandeiras dançavam ao som de instrumentos na orla.

Aproximadamente 200 pessoas, entre jovens e idosos, carregavam bandeiras com o nome do petista e também de apoio ao movimento LGBTI+. "Me armo com livros, me livro de armas", dizia uma das bandeiras carregada por uma apoiadora.

Durante o festejo, eleitores do petista também cantava e dançavam entre si, começando na Rua Siqueira Campos e indo até a Praça do Lido. O ato foi acompanhado por equipes da Polícia Militar, com viaturas no início no final do bloco, e terminou sem incidentes.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.