Prefeitura de Atibaia - 24/01/2020 A Federação de policiais da PRF disse que espera uma transição natural e que o "diálogo" seja priorizado

Neste sábado (5), a Polícia Rodoviária Federal ( PRF ) informou a volta de um bloqueio em rodovia federal , em Altamira (PA). O órgão também apontou uma interdição parcial em cerca de quatro estradas federais.

Segundo a corporação, 995 bloqueios já foram desmobilizados em rodovias federais desde o início dos protestos em 30 outubro. As manifestações ocorrem após a derrota do atual mandatário do país, Jair Bolsonaro (PL), para Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) na corrida presidencial. Na segunda, um dia depois do pleito, o país registrou bloqueios ou interdições em 25 Estados e no Distrito Federal.

🚧 Ocorrências em rodovias federais no Brasil:



🛣️ Total de manifestações desfeitas: 997



⚠️ Bloqueio em Altamira - PA



⚠️Interdições:

Campos de Júlio e Comodoro - MT

Altamira - PA pic.twitter.com/aQelYxrW4H — PRF Brasil (@PRFBrasil) November 5, 2022

Na sexta-feira (4), Alexandre de Moraes , ministro do Supremo Tribunal Federal, determinou um prazo de 48 horas para a Polícia Rodoviária Federal apresentar documentos da evolução do efetivo policial mobilizado nas rodovias de 28 de outubro a 4 de novembro.

O ministro pediu, ainda, que fossem informados os eventuais recrutamentos realizados para o 2º turno das eleições, como os locais para onde os policiais foram enviados em missão e as lotações de origem.

O presidente do TSE também mandou a PRF detalhar na quinta-feira (3), em até 48 horas, as multas aplicadas a caminhoneiros e pessoas que bloquearam as estradas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.