Reprodução/redes sociais O PM Douglas Rosa da Silva não resistiu aos ferimentos

Um policial militar foi preso após matar um colega de farda na saída de uma casa de show na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (5). O soldado Michel Bonfim Dutra teria disparado acidentalmente contra o também soldado Douglas Rosa Silva ao retirar as armas de ambos, que estavam guardadas no cofre da boate.



Douglas chegou a ser socorrido pelo Hospital Municipal Lourenço Jorge, no entanto, de acordo com a direção da unidade, o paciente não resistiu aos ferimentos. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Segundo a Polícia Civil, o responsável pelo disparo foi preso em flagrante e o caso encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM). O fato foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) como homicídio culposo - quando não há intenção de matar.

Procurada, a Polícia Militar informou que a Corregedoria da Corporação abriu um procedimento apuratório para investigar o caso. Além disso, o órgão informou que outro agente envolvido na ação está prestando depoimento à Polícia Civil e que a 2° Delegacia de Polícia Judiciária Militar acompanha o caso.



Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento de Douglas.



