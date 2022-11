Reprodução/Instagram @gusgayer 05.11.2022 Deputado federal eleito Gustavo Gayer (PL-GO).

Assim como Nikolas Ferreira (PL-MG) , o deputado federal eleito Gustavo Gayer (PL-GO) também teve sua conta no Twitter suspensa, por decisão judicial. Aliados do presidente Jair Bolsonaro, incluindo Ferreira e Gayer, divulgaram em suas redes sociais uma live feita pelo argentino Fernando Cerimedo, amigo do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), em que ele faz acusações inverídicas sobre as urnas eletrônicas.

Cerimedo afirma na gravação que somente o modelo 2020 das urnas eletrônicas, o mais recente, seria auditável e teria sido submetido a teste, o que é uma informação falsa. Ele afirma ainda que os modelos antigos registrariam mais votos para Lula (PT) do que para Bolsonaro, outra inverdade.

Apos ter a conta suspensa, Gayer divulgou um vídeo no Instagram em que diz que não vai parar, "mesmo que que derrubem todas as minhas redes, eu pego o megafone e vou para a rua e critica a Supremo Tribunal Federal (STF)".

No relatório do Ministério da Defesa, enviado ao Tribunal Superior Eleitoral com 80 questionamentos sobre a apuração do pleito presidenciável deste ano, a pasta havia solicitado que as urnas novas, o modelo 2020, também fossem submetidas a teste, como já havia ocorrido com os modelos antigos.

A solicitação foi aceita pelo tribunal, e as urnas foram testadas. Os aparelhos dos modelos mais antigos, utilizados inclusive na eleição de 2018, já haviam passado pelo Teste Público de Segurança (TPS).

